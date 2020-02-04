МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Минэкономразвития России удовлетворено решением апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО) по спору, инициированному Украиной против России по импорту железнодорожного оборудования, в частности вагонов и стрелочных переводов, говорится в сообщении министерства.

"В Минэкономразвития России удовлетворены решением апелляционного органа ВТО по спору, инициированному Украиной против России об импорте украинских вагонов и железнодорожного оборудования", — заявили в МЭР. В своем решении во вторник апелляционный орган не согласился как с выводами третейской группы, так и с аргументами обеих сторон по ряду вопросов.

"Апелляционный орган при этом полностью подтвердил выводы третейской группы об отсутствии каких-либо систематических нарушений правил соглашения ВТО о технических барьерах в торговле со стороны РФ. Резкое снижение объемов импорта украинской железнодорожной продукции в РФ было связано не с действиями российских органов государственной власти, на чем настаивала Украина, а стало следствием иных, в том числе экономических, причин", — пояснили в МЭР.

Не согласившись с рядом выводов третейской группы относительно отказов в выдаче и приостановлений ранее выданных сертификатов, апелляционный орган, тем не менее, также не нашел нарушений со стороны России.

"Российская Федерация намерена в полной мере и своевременно исполнять решения органа ВТО по разрешению споров. Такое исполнение будет осуществляться в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе и не приведет к допуску небезопасной железнодорожной продукции на территорию РФ. В Минэкономразвития России выразили удовлетворение указанным решением апелляционного органа", — заключили в министерстве.

Иск Украины к РФ был подан в октябре 2015 года и касался ограничения импорта украинских вагонов и стрелочных переводов (спор DS499). Суть исковых требований в том, что с 2013 года Россия, по мнению украинской стороны, необоснованно ограничивает поставки из Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов, других комплектующих.

Выводы арбитров были опубликованы 30 июля 2018 года. Третейская группа полностью согласилась с позицией российской стороны и признала отсутствие систематического ограничения импорта украинского оборудования со стороны России. В августе 2018 года Украина подала апелляцию на решение ВТО.