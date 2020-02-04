ЛОНДОН, 4 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Лондонский Сити, оставаясь крупнейшим европейским финансовым центром, не видит оттока финансовых компаний и сотрудников в Европу после выхода Великобритании из ЕС, заявила журналистам руководитель управления по политике и ресурсам администрации лондонского Сити Кэтрин Макгиннесс.

"Мы не видим никакого крупного оттока, не слышим сигналов о каких-то больших дальнейших шагах в этом направлении", — сказала она во вторник.

Также Макгиннесс выразила уверенность, что вряд ли отток рабочей силы и компаний финансового сектора будет наблюдаться после окончания переходного периода в конце текущего года.

"Нам предстоят переговоры. Финансовый сектор очень важен как для Британии, так и для ЕС. Я думаю, что стороны подойдут к переговорам очень прагматично", — добавила она.

Ранее Макгиннесс отмечала, что количество сотрудников банков, финансовых и страховых компаний, переведенных в офисы в ЕС, составляет от двух до семи тысяч человек. Эта цифра вряд ли значительно увеличится, считает она.

Великобритания покинула ЕС 31 января, теперь сторонам предстоят многомесячные переговоры о будущих отношениях.