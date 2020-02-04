МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. США изучают возможность выхода из соглашения ВТО по правительственным закупкам, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что чиновники в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают проект распоряжения, которое приведет к выходу США из соглашения, если оно не будет изменено таким образом, чтобы соответствовать взглядам американской стороны.

По данным агентства, цель этого соглашения состоит в том, чтобы открыть рынок госзакупок страны для конкуренции со стороны иностранных компаний и сделать государственные закупки более прозрачными.

Выход США из соглашения, согласно агентству, приведет к хаосу среди иностранных компаний, претендующих на доступ к американскому рынку госзакупок, объем которого составляет 837 миллиардов долларов, а также затруднит ведение торговых переговоров, которые США намерены вести с ЕС и Великобританией. Кроме того, если США выйдут из соглашения, то другие его участники, в том числе Великобритания, Япония, Южная Корея, Канада и ЕС, утратят свой преференциальный доступ к тендерам по госзакупкам в США.