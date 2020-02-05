МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Рост цен на медицинские маски и их временное отсутствие в некоторых российских аптеках — это реакция рынка на увеличившийся спрос, тогда как реальный дефицит этих средств защиты может произойти в будущем, когда на фоне глобального увеличения производства масок начнется нехватка сырья, заявил РИА Новости гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.

Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении китайского коронавируса по миру. ВОЗ уже признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России на прошлой неделе — в Забайкальском крае и Тюменской области. Что касается текущей ситуации с доступностью масок в России, в приграничных с Китаем регионах действительно "есть проблемы с масками, со складов вымываются остатки", говорит Шуляк. Некоторые аптечные организации в срочном порядке ищут дистрибьюторов, у которых маски есть в наличии, отмечает гендиректор DSM Group.

При этом, по его словам, на сегодняшний день происходящее — не что иное, как реакция на резко возросший спрос на маски, в том числе и со стороны Китая. "Они (фармацевтические игроки — ред.) все чувствуют, что идет ажиотажный спрос, и действительно подняли цены для того, чтобы заработать; для того, чтобы маски были", — пояснил он, напомнив, что у россиян есть склонность создавать запасы.

Одноразовая медицинская маска состоит из трех слоев нетканного материала: между двумя внешними слоями находится фильтр. По словам эксперта, для производства масок используется сырье, которое завозится в Россию из-за рубежа, в частности, из Китая. По его словам, за ростом спроса на маски последует рост спроса на расходники — в результате цены на сырье могут увеличиться.

Основные потребители масок — это лечебные учреждения и предприятия общепита. Российские компании закупают сырье и планируют производство масок в соответствии с годовой потребностью этих учреждений — то есть несколько десятков миллионов штук, говорит эксперт. "Они не готовы к случайным пиковым нагрузкам. Возможно, они сейчас произведут маски из всего сырья, что есть, ну и все, дальше будут отдыхать", — поясняет Шуляк.

Ажиотаж на маски есть и в бывших странах СНГ, продолжил гендиректор DSM Group. "Сейчас весь мир в этой панике начинает скупать маски. Если растет производство масок не только в России, а во всем мире, соответственно, начнется дефицит сырья, из которого делаются маски", — сказал он. Мощности российских предприятий тоже не готовы к резким нагрузкам. "Станки у них рассчитаны, что они в разы не могут увеличить выпуск масок. Ну, максимум в 2 раза, а потребление сейчас выросло как минимум в 3-4 раза", — заключил Шуляк.