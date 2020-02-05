МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе текущего года сократила перечисления в бюджет РФ на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 356,79 миллиарда рублей, следует из сообщения службы.

"За январь 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составляет 356,79 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В январе прошлого года ФТС перечислила в бюджет 420,64 миллиарда рублей.