МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в 2019 году по МСФО снизилась на 35% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 856 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Консолидированная выручка за отчетный период сократилась на 7,9% — до 7,566 миллиарда долларов. Частично это обусловлено сокращением объема продаж на фоне очередного этапа реконструкции стана-2500 горячей прокатки в течение 2019 года. Показатель EBITDA составил 1,797 миллиарда долларов, что оказалось на 25,7% меньше. Рентабельность по EBITDA составила 23,8% против 29,4% годом ранее.

По итогам четвертого квартала 2019 года чистая прибыль компании снизилась на 67,5% к уровню предыдущего квартала и составила 88 миллионов долларов. Выручка при этом упала на 14,3% — до 1,722 миллиарда долларов. EBITDA составила 335 миллионов долларов (меньше на 36,2%).

Свободный денежный поток (FCF) по итогам 2019 года составил 882 миллиона долларов, снизившись на 14,1% по сравнению с 2018 годом. При этом за октябрь-декабрь FCF, несмотря на сильное снижение уровня прибыльности, составил 272 миллиона долларов (спад на 5,9% в квартальном выражении).

Общий долг группы ММК за год вырос на 62% — до 870 миллионов долларов с 536 миллионов долларов на конец 2018 года. Остаток денежных средств и депозитов на счетах составил 1,105 миллиарда долларов. Чистый долг имеет отрицательную величину — минус 235 миллионов долларов, при этом коэффициент чистый долг/EBITDA достиг минус 0,13 (за 2018 год — минус 0,08).

По итогам прошлого года капитальные вложения компании составили 833 миллиона долларов, снизившись относительно предыдущего года на 3,1%. Основными событиями в 2019 году стали запуск новой аглофабрики (N5) и очередной этап реконструкции на стане-2500.