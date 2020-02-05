МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в январе вырос до 54,1 пункта с 53,1 в декабре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Главный показатель исследования — сезонно очищенный индекс IHS Markit сферы услуг России, отслеживающий изменения в общей деловой активности, — поднялся над декабрьским показателем 53,1 балла и составил 54,1 балла в начале 2020 года, что свидетельствует о существенном расширении деловой активности по всему сектору российской сферы услуг", — говорится в сообщении.

Как отмечается, темпы роста были лишь незначительно ниже среднего долгосрочного тренда (с 2001 года). Компании сообщали об усилении деловой активности на фоне дальнейшего повышения спроса и привлечения новых клиентов.

Новые заказы в сфере услуг в январе уверенно росли. Вместе с тем темпы роста замедлились до четырехмесячного минимума. Там, где сообщалось об увеличении, компании связывали это с более благоприятными условиями внутреннего и внешнего спроса.