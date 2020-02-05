МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Структуры Романа Троценко выкупили 300 миллионов акций, или 9,06% золотодобытчика Petropavlovsk, которые находились в залоге у германской "дочки" ВТБ по сделке РЕПО, следует из сообщения компании, размещенного на Лондонской фондовой бирже.

После сделки общая доля Троценко в компании не изменилась и составляет 22,37%. Также ему принадлежат облигации Petropavlovsk, конвертируемые в 5,97% акций.

НПО "Альтаир" Троценко летом 2019 года стало крупнейшим акционером Petropavlovsk plc, выкупив 22,37% акций. Приобретенный пакет включал 13,3% акций золотодобытчика, а также 9,06% акций (или 300 миллионов голосующих бумаг), которые в 2017 году были переданы по сделке РЕПО германской дочке ВТБ (срок окончания — конец 2019 года). Кроме того, покупателю дополнительно были переданы конвертируемые облигации компании с погашением в 2024 году, представляющие 5,97% ее акций.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын.