МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 14,262 миллиарда долларов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 14 261,7 миллиона долларов и по сравнению с январем 2019 года увеличился на 4%", — говорится в сообщении. Согласно данным ФТС, в январе в общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья доля машиностроительной продукции составила 48,1%, продукции химической промышленности — 17,5%, продовольственных товаров и сырья для их производства — 12,6%, текстильных изделий и обуви — 7,8%.

Импорт машиностроительной продукции вырос на 5,8% и составил 6,859 миллиарда долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 2,7% (1,794 миллиарда долларов), текстильных изделий и обуви — на 2,6% (1,115 миллиарда долларов), а импорт химической продукции сократился на 3,3% (2,493 миллиарда долларов). В импорте машиностроительной продукции выросли закупки летательных аппаратов в три раза, железнодорожных локомотивов и оборудования — на 36,8%, инструментов и оптических аппаратов — на 14,2%, электрооборудования — на 13,5%, механического оборудования — на 10,8%, при этом поставки судов и плавучих средств сократились в 13,3 раза, средств наземного транспорта — на 11%.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличились закупки табака на 27,6%, рыбы — на 22,3%, молочных продуктов — на 20%, масла растительного — на 9,8%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 8,8%, сахара — на 2,2%. Вместе с тем поставки овощей сократились на 15,8%, фруктов и орехов — на 14,5%, мяса и субпродуктов — на 3,7%.

Импорт текстильных изделий и обуви увеличился за счет роста закупок трикотажного полотна на 34,5%, хлопка — на 15%, обуви — на 13,2%, готовых текстильных материалов — на 10,7%, химических нитей — на 10%, текстильной одежды — на 6%, текстильных материалов — на 1,4%. Вместе с тем сократились закупки трикотажной одежды — на 18,8%, химического волокна — на 6,7%.

Среди товаров химической промышленности ввоз фармацевтической продукции сократился на 25,4%, а ввоз продуктов органической и неорганической химии увеличился на 3,7%, парфюмерно-косметических товаров — на 3,4%, полимеров и каучука — на 3,2%, мыла и синтетических моющих средств — на 1,9%.