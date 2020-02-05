МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 7 февраля по 5 марта составит 214,2 миллиарда рублей — по 11,3 миллиарда рублей в день, говорится в сообщении Минфина России.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 214,2 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2020 года по 5 марта 2020 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,3 миллиарда рублей", — отмечает Минфин.

В период 15 января по 6 февраля 2020 года покупки должны были составить 244,5 миллиарда рублей — по 18,2 миллиарда в день. Таким образом, ежедневный объем покупок сократится в 1,6 раза.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале 2020 года в размере 226 миллиардов рублей, сообщает министерство. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2020 года составило минус 11,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Министерство в июле прошлого года перечислило в Фонд национального благосостояния (ФНБ) валюту, приобретенную за счет дополнительных доходов бюджета 2018 года, — это 30,207 миллиарда долларов, 25,743 миллиарда евро и 5,065 миллиарда фунтов стерлингов.

ЦБ в 2018 году приостанавливал покупки валюты на рынке для Минфина с середины сентября до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность рынков. В январе 2019 года ЦБ возобновил покупки валюты по бюджетному правилу. А с 1 февраля 2019 года были возобновлены отложенные из-за приостановки покупки валюты, которые регулятор собирался проводить равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции, по расчетам, увеличат ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила на 2,8 миллиарда рублей.