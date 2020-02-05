МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе вырос до 51,3 пункта с уровня декабря в 50,9 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали сохранения показателя на уровне декабря.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в январе составил 52,5 пункта против 52,8 пункта в декабре. Ожидалось снижение до 52,2 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в январе, по окончательной оценке, составил 51,2 пункта против уровня декабря в 50,2 пункта. Аналитики ждали значения показателя на уровне 51,1 пункта, как показала предварительная оценка. PMI сферы услуг Германии вырос до 54,2 пункта с 52,9 пункта в декабре.

Композитный индекс деловой активности во Франции в январе, по окончательной оценке, снизился до 51,1 пункта с уровня декабря в 52 пункта. Показатель оказался хуже предварительной оценки на уровне 51,5 пункта. PMI страны в сфере услуг составил 51 пункт против 52,4 пункта месяцем ранее.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.