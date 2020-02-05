МЕХИКО, 5 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Венесуэле в 2019 году замедлилась до 9585,5% против 130060% в 2018 году, свидетельствуют данные Центробанка страны.

Наибольший рост цен в минувшем году — на 22045% — продемонстрировал сектор коммунальных услуг, а также сектора здравоохранения (17872%) и транспорта (13032%).

Гиперинфляция в Венесуэле началась в 2017 году, когда в отдельных отраслях изменение потребительских цен превысило 1000 п.п., и достигла пика через год с показателем 130060%.

Президент Николас Мадуро на встрече с представителями малого бизнеса в январе 2020 года поставил правительству цель привести инфляцию в стране к однозначному показателю.

Международный валютный фонд в октябре 2019 года резко пересмотрел свой прогноз по инфляции в Венесуэле, вместо 10.000.000% в 2019 и 2020 годах он ожидает ее теперь на уровне 200.000% в 2019-м и 500.000% в 2020 году. Прогноз по ВВП — падение на 35% в 2019 году и на 10% — в 2020 году.

В Венесуэле уже долгое время продолжается политический и экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций.