МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в декабре сократился на 1,6% по сравнению с ноябрем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 0,9% в месячном исчислении.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в декабре увеличился на 1,3%, хотя аналитики ждали роста на 2,4%.

В Евросоюзе розничные продажи в декабре уменьшились на 1,3% по сравнению с ноябрем, а в годовом исчислении — выросли на 1,9%.

Наибольший рост продаж в годовом выражении в декабре зафиксирован в Венгрии (+6,1%), Румынии (+8,5%), а также на Мальте (+5,9%). Снижение было зафиксировано в Словакии (-2,5%), Словении (-6,6%) и Финляндии (-1,6%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в декабре снизился на 0,7%, а в ЕС — на 0,3%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении выросли на 3,6% в еврозоне, а в Евросоюзе — на 4%.