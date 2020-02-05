МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 53,871 миллиарда рублей при спросе в 79,961 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства.

Цена отсечения составила 111,3% от номинала, средневзвешенная цена — 111,3899% номинала. Выручка от размещения составила 61,193 миллиарда рублей. Доходность по цене отсечения — 6,23% годовых, средневзвешенная доходность — 6,22% годовых.

Позже Минфин предложит ОФЗ 24021 с переменным купонным доходом с погашением в апреле 2024 года в объеме остатков, доступных для размещения в данном выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.