5 фев — Dow Jones. Бывший председатель Федерального резервного банка США Джанет Йеллен считает, что введенные администрацией президента Дональда Трампа пошлины на импорт мало чем помогли тем, кому они должны были оказать поддержку. Она также заявила о том, что обеспокоена текущей денежно-кредитной политикой центрального банка.

Ослабление напряженности в торговой войне США и Китая "полезно для доверия компаний", но сохраняющиеся пошлины на импорт китайских товаров являются источником проблем, отметила Йеллен в интервью на радио.

"Если говорить о компаниях США, то введение пошлин на импорт, как предполагалось, должно было увеличить конкурентоспособность компаний производственного сектора, а также улучшить перспективы занятости в нем, но мы этого не наблюдаем", — сказала она.

"В целом, как мне кажется, перспективы занятости ухудшились, особенно в производственном секторе", — добавила Йеллен.

По ее словам, она не разделяет позицию Трампа в отношении внешнеторговой политики, но претензии США к Китаю небезосновательны.

Йеллен возглавляла центральный банк с США в 2014-2018 годах. Год назад, выступая на этой же радиостанции, она заявила, что президент, по ее мнению, абсолютно не представляет, какую именно роль ФРС должна играть в экономике страны. Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес центрального банка, призывая руководство осуществить агрессивное снижение ставок, но в ФРС к нему не прислушались.

Повышение ставок ФРС по большей части происходило в то время, когда во главе центрального банка стояла Йеллен. По ее мнению, текущая политика низких ставок сопряжена с определенными рисками. Повышение ставок ФРС осуществлялось по одному разу в 2015 и в 2016 годах, затем в 2017 году руководство центрального банка повысило ставки трижды, а в 2018 году – четыре раза. В 2019 году же руководители ФРС три раза принимали решение о снижении ставок. В 2018 году Джером Пауэлл сменил Йеллен на посту главы центрального банка, так как Трамп отказался номинировать ее на эту должность второй раз. В настоящее время диапазон процентных ставок составляет 1,5-1,75%.

"Низкие процентные ставки вызывают у меня опасения, так как они являются признаком более серьезных проблем в мировой экономике, а также они лишают центральные банки определенного пространства для маневров", — отметила Йеллен. "В случае рецессии, вероятно, мы не сможем рассчитывать на значительную поддержку со стороны центральных банков", — добавила она.

Финансовая стабильность также вызывает беспокойство у Йеллен.

"В условиях хронических низких процентных ставок, которые, по всей видимости, будут оставаться такими в обозримом будущем, приходится помнить о рисках и вероятности нарастания дисбаланса в финансовой системе", — считает она.

Некоторые аналитики критиковали повышение ставок ФРС, осуществлявшееся под началом Йеллен в то время, когда инфляция находилась намного ниже целевого уровня 2%. В прошлом году управляющий ФРС Лаэль Брейнард предположил, что в определенной степени то повышение ставок было ошибкой. Йеллен же во вторник не комментировала вопросы о динамике процентных ставок ФРС в период, когда она возглавляла центральный банк.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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