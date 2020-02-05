МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России с 28 января по 3 февраля ускорилась до 0,1% после двух недель нулевой динамики, с начала года потребительские цены выросли на 0,5%, сообщает Росстат.

"За период с 28 января по 3 февраля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала февраля – 100,1%, с начала года – 100,5%", — говорится в сообщении.

За отчетный период снизились цены: на куриные яйца – на 2%, пшено – на 0,8%, мясо кур – на 0,6%, свинину, сахар-песок и рис шлифованный – на 0,3%, мороженую рыбу, маргарин, чай и печенье – на 0,1%.

Одновременно выросли цены на сыры – на 0,4%, макаронные изделия и гречневую крупу – на 0,3%, мясные консервы, пастеризованное молоко и хлеб – на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,6%, в том числе на огурцы – 6,9%, помидоры – 2,3%. В то же время лук репчатый стал дешевле на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – снизились на 0,1%. Проезд в метро стал дороже на 2,8%, трамвае – на 2,6%, троллейбусе – на 2,2%, городском автобусе – на 1,8%.