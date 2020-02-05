МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в декабре увеличился на 5,2 миллиарда долларов, или на 11,9% по сравнению с показателем ноября, до 48,9 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос лишь до 48,2 миллиарда. Значение за ноябрь было пересмотрено до 43,7 миллиарда с первоначальных 43,1 миллиарда долларов.

В том числе, дефицит внешней торговли товарами США в декабре вырос по отношению к ноябрю на 5,1 миллиарда долларов — до 69,7 миллиарда, а профицит по статье услуг снизился на 0,1 миллиарда долларов, до 20,8 миллиарда.

Общий объем экспорта из США в декабре составил 209,6 миллиарда долларов, что на 1,6 миллиарда больше показателя ноября, а импорт за месяц составил 258,5 миллиарда долларов, увеличившись на 6,8 миллиарда в месячном выражении.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).