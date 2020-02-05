МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе поднялся до 55,5% с уровня декабря в 54,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения индикатора на первоначальном уровне декабря в 55%.

Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в январе опустился до 53,1% с пересмотренного уровня декабря в 54,8%. Первоначальное значение предыдущего месяца составляло 55,2%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в неё входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.