МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО группы "Еврохим", одной из ведущих мировых агрохимических компаний, в 2019 году увеличилась в 1,9 раза по сравнению с показателем предыдущего года и составила 1,018 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Выручка группы в прошлом году увеличилась на 11% — до 6,184 миллиарда долларов, объем продаж — на 7%, 23,624 миллиона тонн. Показатель EBITDA повысился на 2%, до 1,547 миллиарда долларов. Рентабельность "Еврохима" по EBITDA в 2019 году составила 25% против 27% годом ранее.

Компания указывает, что основными факторами роста EBITDA стали увеличение продаж и положительное влияние валютных курсов на деноминированные в рублях расходы, что, однако, оказалось несколько ниже ожиданий из-за низких цен во второй половине года.

Чистый ковенантный долг по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 4,201 миллиарда долларов, увеличившись на 21,6% по сравнению с показателем 2018 года. Соотношение чистого ковенантного долга к EBITDA составило 2,82x против 2,29x годом ранее. Капитальные затраты производителя в прошлом году снизились на 14,5% и составили 950 миллионов долларов.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), оставшиеся 10% уставного капитала принадлежат дочерней структуре группы.