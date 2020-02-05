МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Технический мониторинговый комитет экспертов стран соглашения ОПЕК+ решил внепланово продолжить свое заседание в четверг, что станет уже третьем днем встречи экспертов альянса, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Заседание техкомитета в Вене посвящено анализу обострения положения на рынке нефти, что стало реакцией на замедление спроса в Китае на фоне вспышки коронавируса в стране.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.