МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Минфин России не обеспечил достижения целевого показателя по производству бриллиантов в России в 2018 году, говорится в отчете Счетной палаты по итогам экспертно-аналитического мероприятия, которое касалось аудита достижения показателей в работе госорганов.

Авторы отчета дают характеристику недостигнутых показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2017 и 2018 годах.

"Минфин России — объем производства бриллиантов: фактическое значение целевого показателя – 213 тысяч карат при плановом значении 270 тысяч карат", — говорится в документе.

Кроме того, аудиторы упоминают о таком показателе, как сроки опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов. Фактическое значение целевого показателя в 2017 году – 3,17 дня при плановом значении 3 дня, отмечается в отчете.

В функции министерства финансов РФ входит выработка госполитики и нормативно-правовое регулирование в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.