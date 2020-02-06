МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Центральный банк России может принять меры, чтобы ограничить рост доли необеспеченных потребительских кредитов со сроком погашения более трех лет, говорится в исследовании рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

В конце января Банк России в своем обзоре по развитию банковского сектора выразил озабоченность тенденцией к удлинению потребительских ссуд для снижения формального показателя долговой нагрузки заёмщика. Доля таких ссуд со сроком погашения более 3 лет приближается к 60%, что в будущем может стать одним из источников кредитного риска, отмечал регулятор.

"В связи с этим НКР оценивает вероятность введения мер по ограничению роста доли кредитов свыше трёх лет как очень высокую, однако, по нашим оценкам, это произойдёт не ранее середины года", — говорится в исследовании.

В целом эксперты НКР ожидают дальнейшего охлаждения в сегменте беззалогового кредитования физических лиц — темпы роста к концу прошлого года уже замедлились до 20%. "По оценкам НКР, необеспеченная розница сбросит скорость до 12%, а в случае дополнительных регуляторных ограничений торможение будет ещё более резким", — указывается в исследовании.

Банки и микрофинансовые организации с 1 октября прошлого года при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы.