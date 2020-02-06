МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Не более 30 банков в России могут лишиться лицензий в 2020 году, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.

"Мы ожидаем сохранения тенденции вывода с рынка неустойчивых игроков, хотя масштабы отзыва лицензий и не вернутся к уровню периода активной "расчистки" сектора Банком России. По оценкам НКР, по итогам 2020 года могут быть отозваны лицензии у 25–30 кредитных организаций", — говорится в материалах агентства.

По данным ЦБ, на 1 января в России насчитывалось 442 кредитные организации, из них 402 банка. При этом с начала года регулятор уже отозвал три лицензии — у московских "Нэклис-Банка" и "ПФС-банка" и саратовского НВКбанка.

Банк России начал активно избавлять сектор от недобросовестных банков с 2013 года. За шесть с половиной лет лицензий лишились почти половина банков страны – более 400, свыше 30 были санированы. Пик по количеству отозванных лицензий пришелся на 2014-2016 годы.