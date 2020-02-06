МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит возможность заключения контрактов с госкомпаниями на экспорт драгоценных металлов и камней из Госфонда, сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроектом предлагается установить возможность заключения контракта на оказание услуг по экспорту драгоценных металлов и драгоценных камней, отпущенных из Госфонда России для реализации на внешнем рынке, с организациями, 100% голосующих акций которых находится в федеральной собственности, определенными нормативными правовыми актами президента РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит исключить возможные риски, связанные с невозвратом нереализованных ценностей в Госфонд РФ или непоступлением в федеральный бюджет денежных средств от реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда РФ.