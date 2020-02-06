ПЕКИН, 6 фев — ПРАЙМ. Китай с 14 февраля вполовину снизит пошлины на ряд импортируемых из США товаров на сумму 75 миллиардов долларов, говорится в заявлении на сайте министерства финансов страны.

"Начиная с 13.01 14 февраля (8.01 мск) на товары, пошлины на которые с 1 сентября 2019 года были повышены на 10%, ставка будет скорректирована до 5%, а на товары, на которые пошлины были повышены на 5%, ставка будет скорректирована до 2,5%", — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении указано, что "Китай надеется, что обе стороны смогут соблюдать свои обязательства в рамках достигнутого соглашения, укреплять доверие рынка, содействовать развитию двусторонних торгово-экономических отношений и содействовать росту мировой экономики".

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.

Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.