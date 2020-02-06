МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам 2019 года составил 2,454 миллиарда долларов против прибыли в 5,149 миллиарда в 2018 году, говорится в отчетности компании.

Убыток на акцию составил 2,42 доллара против прибыли в 5,04 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 7%, до 70,615 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала ArcelorMittal зафиксировала чистый убыток в размере 1,882 миллиарда долларов против прибыли в 1,193 миллиарда в аналогичном периоде годом ранее. Убыток на акцию составил 1,86 доллара против прибыли в 1,17 доллара в четвертом квартале 2018 года. Выручка при этом уменьшилась на 15% — до 15,514 миллиарда долларов.

Компания также сообщила, что по итогам 2019 года ее добыча железной руды уменьшилась на 2,4% — до 57,1 миллиона тонн, а производство нерафинированной стали сократилось на 2,9%, до 89,8 миллиона тонн. За четвертый квартал ArcelorMittal добыла 14,8 миллиона тонн железной руды, что на 0,6% ниже аналогичного показателя годичной давности, и произвела 19,8 миллиона тонн нерафинированной стали, сократив показатель на 13% год к году.

ArcelorMittal зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.