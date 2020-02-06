МИНСК, 6 фев — ПРАЙМ. Белоруссия из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около 330 миллионов долларов, в том числе потери бюджета составили 130 миллионов долларов, потери двух НПЗ — почти 200 миллионов долларов, заявил в четверг премьер Белоруссии Сергей Румас.

"Для Беларуси в 2019 году общие потери (из-за налогового маневра в России – ред.) суммарно составили около 330 миллионов долларов, в том числе потери бюджета — 130 миллионов долларов, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти 200 миллионов долларов", — цитирует Румаса госагентство Белта.