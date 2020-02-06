МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в январе составила 0,4%, как и месяцем ранее, в годовом выражении замедлилась до 2,4% с декабрьских 3%, следует из сообщения Росстата.

"В январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,4%", — сообщило ведомство.

В 34 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 0,5% и более. В наибольшей степени цены выросли в республике Коми – на 1,9%, в результате увеличения цен на услуги на 4,6%, и республике Бурятия – на 0,9%, в связи с удорожанием продовольственных товаров на 1,6%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 0,7%.

Ранее экс-глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял журналистам, что инфляция в РФ в первом квартале будет близкой к 2% в годовом исчислении. В своем обзоре Минэкономразвития оценивало замедление инфляции в январе до 2,5-2,6%, а в первом квартале — до 2,2–2,3% в годовом выражении. По итогам 2019 года, по данным Росстата, инфляция в РФ составила 3%.