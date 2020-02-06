МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 февраля, уменьшилось на 15 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 202 тысячи, значение стало самым низким с апреля 2019 года, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя до 215 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели. Показатель прошлой недели был пересмотрен с 216 до 217 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели сократилось с пересмотренного показателя прошлой недели на 3 тысячи, до 211,75 тысячи. Показатель был пересмотрен в сторону повышения — до 214,75 тысячи с 214,5 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 января, выросло на 48 тысяч с показателя предыдущей недели, до 1,751 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.