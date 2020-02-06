МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Глава РСК "МиГ" Илья Тарасенко назначен генеральным директором компании "Сухой", сообщил РИА Новости в четверг источник в авиастроительной отрасли.

"Илья Сергеевич Тарасенко возглавил компанию "Сухой", — сказал собеседник агентства.

О том, что "Сухой" может возглавить именно Тарасенко, агентству неделю назад рассказал другой источник в отрасли. По словам собеседника, заседание совета директоров "Сухого", на котором планировалось рассмотреть этот вопрос, перенесено на следующую (то есть текущую) неделю, но причина переноса не называлась.

"Ростех" подтвердил назначение Ильи Тарасенко главой "Сухого", он займется консолидацией активов дивизиона боевой авиации ОАК, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"В новой должности Илья Тарасенко займется повышением операционной эффективности компании, усилением позиций военной авиационной техники на международных рынках, консолидацией активов дивизиона боевой авиации", — сказали в "Ростехе".

В свою очередь во входящей в состав "Ростеха" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что такое решение принял состоявшийся 6 февраля совет директоров компании. Тарасенко также является замгендиректора ПАО "ОАК" и генеральным директором АО РСК "МиГ".

"Прежний руководитель "Сухого" Игорь Озар покидает компанию. В период его руководства компания заключила и выполняла крупные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многофункциональных истребителей Су-35, завершила первый этап испытаний истребителя пятого поколения Су-57 и подготовила его к серийным поставкам", — сказали в пресс-службе корпорации.

Отмечается, что Тарасенко хорошо знаком с обеими компаниями формируемого военного дивизиона ОАК – он работал в ПАО "Компания Сухой" с 2001 по 2009 год и в РСК "МиГ" с 2009 по 2014 год, а затем с 2016 года возглавил "МиГ".

"Илья Тарасенко сосредоточится на формировании на базе ПАО "Компания Сухой" и АО РСК "МиГ" Дивизиона военной авиации ОАК. Эта структура будет заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации ОАК. Консолидация основных научно-производственных мощностей военного авиастроения позволит более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты", — резюмировали в ОАК.

Компания "Сухой" (входит в ОАК) — один из крупнейших российский авиационных холдингов, включает ведущие российские конструкторские бюро и серийные самолетостроительные заводы. Компания обеспечивает выполнение полного цикла работ в авиастроении — от проектирования до послепродажного обслуживания. Среди разработок компании такие самолеты, как Су-34, Су-35 и Су-57.