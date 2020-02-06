СУХУМ, 6 фев /ПРАЙМ/. Парламент Абхазии ратифицирован протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами, отменяющий предварительное таможенное декларирование при ввозе нефтепродуктов из России в республику, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Минэнерго РФ сообщало, что Россия согласовала объемы беспошлинных поставок нефтепродуктов в Абхазию на 2020 год: бензина с октановым числом менее 95 — 46 тысяч тонн, бензина с октановым числом 95 или более, но менее 98, – 13 тысяч тонн, дизельного топлива – 20 тысяч тонн, нефтяного битума – 7 тысяч тонн.

По словам представителя президента Абхазии в парламенте Дмитрия Шамбы, протокол направлен на исключение временного, периодического таможенного декларирования при поставках в Абхазию из России нефтепродуктов. "Определенные в протоколе изменения будут способствовать устранению возможности неравномерных поставок нефтепродуктов", — сказал он.

Межправсоглашение между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами действует с 28 мая 2012 года.