Британия в 2021 может снять антидемпинговые пошлины на ряд товаров из России
ЛОНДОН, 6 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания после окончания переходного периода Brexit, в 2021 году может отказаться от антидемпинговых пошлин против России, применяемых сейчас в соответствии с правилами ЕС. Это следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства.
В документе поясняется, что во время переходного периода в Британии продолжат действовать торговые правила ЕС, однако по его окончании власти будут вправе отменить антидемпинговые пошлины на ряд товаров.
Среди товаров из России, на которые могут быть сняты пошлины, указаны: алюминиевая фольга, ферросилиций, бесшовные стальные или металлические трубы, мочевина и нитрат аммония. При этом действие пошлин сохранится в отношении холоднокатаной листовой стали, электротехнической стали, а также горячего проката из легированной стали.
Великобритания 1 февраля покинула ЕС, завершив длившийся 3,5 года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
https://1prime.ru/state_regulation/20200207/830906952.html