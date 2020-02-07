ЛОНДОН, 6 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания после окончания переходного периода Brexit, в 2021 году может отказаться от антидемпинговых пошлин против России, применяемых сейчас в соответствии с правилами ЕС. Это следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства.

В документе поясняется, что во время переходного периода в Британии продолжат действовать торговые правила ЕС, однако по его окончании власти будут вправе отменить антидемпинговые пошлины на ряд товаров.

Среди товаров из России, на которые могут быть сняты пошлины, указаны: алюминиевая фольга, ферросилиций, бесшовные стальные или металлические трубы, мочевина и нитрат аммония. При этом действие пошлин сохранится в отношении холоднокатаной листовой стали, электротехнической стали, а также горячего проката из легированной стали.

Великобритания 1 февраля покинула ЕС, завершив длившийся 3,5 года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.