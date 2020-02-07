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МЕХИКО, 7 фев /ПРАЙМ/. Москва заинтересована в продолжении консультаций в рамках сделки ОПЕК+ с тем, чтобы не допустить резких перепадов на рынке нефти, связанных, в том числе, с возможными последствиями от эпидемии коронавируса, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчёт сотрудничества в рамках ОПЕК+, взаимодействие стран-экспортеров нефти, как входящих в ОПЕК, так и не входящих в этот картель, мы активно поддерживаем. На днях состоялся телефонный разговор президента (России Владимира) Путина с королём Саудовской Аравии (Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом), где эта тема также обсуждалась, в том числе в свете последствий эпидемии коронавируса, последствий для мировой экономики, которая замедляется. Конечно, это будет влиять на рынок нефти", — сказал Лавров.

"Мы заинтересованы в продолжении консультаций, которые должны определить оптимальные, приемлемые для всех экспортёров нефти меры по регулированию рынка с тем, чтобы не было резких перепадов, которые вредны и производителям и потребителям", — отметил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. По данным ВОЗ на 6 февраля, общее количество заболевших новым коронавирусом в мире составляет 28 293 человека. Из них 28 068 заболевших и 564 скончавшихся — в Китае, еще в 24 странах мира заболели 225 человек и один скончался. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.