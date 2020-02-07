ВЛАДИВОСТОК, 7 фев /ПРАЙМ/. Временный порядок ввоза иномарок без системы ЭРА-ГЛОНАСС на российский Дальний Восток позволил увеличить количество ввозимых автомобилей на 28% — до 130 тысяч, сообщил журналистам начальник дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

В ноябре 2018 года на встрече с властями Приморья премьер Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных иномарок без установки ЭРА-ГЛОНАСС. Позже он утвердил временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока, согласно которому в течение года можно будет ввозить одну машину без ЭРА-ГЛОНАСС. В декабре 2019 года этот порядок был продлен еще на год.

"Этот порядок позволил нам увеличить количество ввозимых автомобилей на 28% — их ввезено свыше 130 тысяч. Больше половины — 62% — это автомобили, которые ввезены физическими лицами. Порядок сохраняется на 2020 год, и мы ожидаем, что поток автомобилей уменьшаться не будет", — сказал Ладыгин.