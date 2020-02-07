МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в прошлом году возбудила 72 уголовных дела по фактам контрабанды валюты на сумму 175,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в ведомстве.

"В 2019 году таможенными органами Российской Федерации возбуждено 72 уголовных дела по статье 200.1 уголовного кодекса РФ по фактам контрабанды валюты. Размер незаконно перемещенных наличных денежных средств составил 175,6 миллионов рублей", — сообщила ФТС.

Для сравнения в 2018 году ведомство возбудило 90 уголовных дел по фактам контрабанды валюты на сумму 224,2 миллиона рублей.

В таможне рассказали, что наиболее часто пресекались попытки незаконного ввоза и вывоза валюты в пунктах пропуска с наиболее интенсивным пассажиропотоком. "Большая часть нарушений была выявлена в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Таможня Владивостока чаще всего выявляла контрабанду денег в портах, а с помощью автотранспортных средств нарушители пытались провезти валюту через Брянскую, Белгородскую и Псковскую область", — сообщили в ведомстве.

Действующее в РФ законодательство не ограничивает провоз наличных денег через границу: можно как вывозить их из страны, так и ввозить, но если их сумма превышает эквивалент в 10 тысяч долларов, придется оформить декларацию. А по правилам, действующим с 4 февраля 2020 года, физические лица при пересечении границ Евразийского экономического союза (ЕАЭС) теперь обязаны не только декларировать перевозимые наличные деньги на сумму свыше эквивалента 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.

Нарушителю законодательства о провозе валюты через границу в России грозит ответственность в виде штрафа — от трехкратной до десятикратной суммы контрабанды, а в случае особо крупных нарушений — ограничение свободы на срок до двух лет.