ПЕКИН, 7 фев — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на развитие китайской экономики в долгосрочной перспективе, сообщает Центральное телевидение Китая.

Лидеры двух государств в пятницу обсудили ситуацию с коронавирусом на фоне достижения первой фазы торгового соглашения.

"Тенденция к улучшению в развитии китайской экономики в долгосрочной перспективе не изменится",- заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит телеканал.