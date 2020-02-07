ПЕКИН, 7 фев — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на развитие китайской экономики в долгосрочной перспективе, сообщает Центральное телевидение Китая.

Лидеры двух государств в пятницу обсудили ситуацию с коронавирусом на фоне достижения первой фазы торгового соглашения.

"Тенденция к улучшению в развитии китайской экономики в долгосрочной перспективе не изменится",- заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит телеканал.

В свою очередь, пресс-служба Белого дома распространила заявление, согласно которому Трамп выразил уверенность в способности Китая успешно противостоять вспышке коронавируса. Также отмечается, что два лидера договорились продолжать многоплановые контакты и сотрудничество между сторонами.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.