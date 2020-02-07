МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в декабре 2019 года снизился на 3,5% по сравнению с ноябрем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Статистика оказалась значительно хуже прогнозов. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя лишь на 0,2%.

Согласно пересмотренным данным за ноябрь, объем промышленного производства в стране вырос на 1,2% в месячном выражении, а не на 1,1%, как сообщалось ранее.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в декабре упало на 2,9% к ноябрю. Объем производства товаров производственно-технического назначения сократился на 3,5%, а потребительских товаров — на 2%.