МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило прогноз по росту ВВП Китая в 2020 году до 5% с ожидавшихся ранее 5,7%, говорится в сообщении агентства.

По данным официальной статистики из Китая, темпы роста ВВП страны в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году.

"Вспышка нового коронавируса оказывает серьезное давление на людей и экономику Китая…. Однако, мы ожидаем, что в 2021 году страна нагонит утраченные темпы роста", — говорится в сообщении агентства. Так, согласно обновленному прогнозу S&P, ВВП Китая в 2021 году вырастет на 6,4%, а не на 5,6%, как ожидалось ранее.

"Большая часть экономического воздействия коронавируса будет ощущаться в первом квартале, а к третьему кварталу этого года мы ожидаем устойчивого восстановления экономики Китая", — приводятся в сообщении слова старшего экономиста S&P по экономике стран АТР Шона Роуча (Shaun Roache).

При этом агентство отмечает, что на Китай приходится треть мирового роста экономики, поэтому замедление роста ВВП страны на 1 процентный пункт способно оказать существенное влияние на рост всей мировой экономики.

Ранее на текущей неделе международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что его прогноз по росту ВВП Китая по итогам 2020 года по-прежнему составляет 5,8%.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.