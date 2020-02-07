7 февраля — Dow Jones. В пятницу будет представлен отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за январь, который обрисует ситуацию на рынке труда страны в начале года. Оценить более долгосрочные тренды, вероятно, позволят пересмотренные показатели. В пятницу министерство труда США представит вторую окончательную оценку динамики занятости в период с апреля 2018 года по март 2019. Данные вряд ли преподнесут сюрпризы, но они могут сигнализировать об угасании импульса на рынке труда США в преддверии 2020 года.

ОТРАБОТАННЫЕ ЧАСЫ

Следует обратить внимание на число отработанных часов. Средняя продолжительность рабочей недели в частном секторе США сокращалась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в течение девяти месяцев подряд, и темпы роста числа рабочих мест в частном секторе ослабли.

"Сокращение средней продолжительности рабочей недели вовсе не обязательно сигнализирует о надвигающемся обрушении рынка труда", — считает экономист Indeed Ник Банкер.

"И все же снижение этого показателя способствует ослаблению роста недельного заработка, что может затормозить рост экономики", — добавляет он.

Рост среднего недельного заработка в частном секторе в декабре по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 2,3% против 3,5% в январе 2019 года.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Показатели роста среднего почасового заработка могут свидетельствовать о стагнации роста заработной платы в США. Представленные на прошлой неделе данные указывали на повышение заработной платы в частном секторе США в 4-м квартале на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Темпы роста показателя при этом не меняются четвертый квартал подряд. Стагнация роста зарплаты может сдерживать расходы потребителей, которые являются одним из ключевых двигателей экономики США. При этом темпы роста цен в последние месяцы в США оставались слабыми, и это, вероятно, смягчит удар, который может нанести замедление роста заработной платы по расходам потребителей.

БЕЗРАБОТИЦА

Широкий индикатор безработицы U-6, который учитывает тех, кто прекратил попытки найти работу, убедившись в их безнадежности, а также тех, кто вынужденно работает неполный рабочий день, вероятно, продолжит снижаться. Он достиг исторического минимума 6,7% в декабре, сигнализируя о продолжающемся сокращении свободных ресурсов на рынке труда, тогда как безработица в стране стабилизировалась около 50-летнего минимума.

БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ НАХОДЯЩИХСЯ В БРАКЕ

Индикатор безработицы среди находящихся в браке впервые будет охватывать находящихся в однополых браках. До этого в отчете содержался лишь показатель безработных, находящихся в традиционных браках. Эти данные свидетельствуют о том, что находящиеся в браке граждане менее склонны к потере работы. В декабре безработица среди женатых мужчин США составила 1,6%, тогда как доля безработных замужних женщин была равна 2,1%. Безработица в целом в декабре находилась на уровне 3,5%.

— Авторы Sarah Chaney, sarah.chaney@wsj.com,Jeffrey Sparshott at jeffrey.sparshott@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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