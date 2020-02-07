МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российские регионы с наиболее высокими темпами социально-экономического развития получат гранты 50 миллиардов рублей до конца апреля, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как отметил вице-премьер, средства по итогам 2018 года пришли в регионы только в конце 2019 года.

"Это плохо, потому что надо же их реально освоить, что-то на них построить, поэтому я поставил задачу за февраль-март все проекты рассмотреть, все решения принять, чтобы не позже апреля те гранты, которые по 50 миллиардов рублей на регионы, ушли в регионы, чтобы они хоть могли в этом году реально запустить работу и люди почувствовали бы реальные улучшения", — заявил Хуснуллин журналистам.

Как сообщал бывший вице-премьер Виталий Мутко, курировавший региональную политику, в 2019 году 50 регионов получили 45 миллиардов рублей на сбалансированность бюджетов.