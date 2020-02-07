МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Переговоры Банка России с правительством РФ о продаже контрольного пакета акций Сбербанка продолжаются, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

"И что касается переговоров о продаже Сбербанка, они еще не закончились, они продолжаются. Они идут", — сказала глава ЦБ.

Власти РФ сейчас рассматривают вариант передачи контрольного пакета акций Сбербанка правительству из-за конфликта интересов — ЦБ применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер. Позднее появилась информация, что обсуждается не передача, а продажа Банком России своего пакета.