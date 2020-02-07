МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Средний размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 6% и составил 14 163 рубля, сообщается в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России".

При этом средний размер назначенных пенсий в декабре составил 14 242 рубля и по сравнению с декабрем 2018 года увеличился на 6,2%.

Реальный размер (с поправкой на инфляцию) назначенных пенсий в России по итогам 2019 года вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим годом.