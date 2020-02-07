МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Безработица в США в январе выросла до 3,6% с уровня декабря в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 225 тысяч, сообщает министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентство Рейтер, ждали сохранения показателя безработицы на уровне декабря в 3,5% и роста числа рабочих мест на 160 тысяч.

Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в январе выросла на 3,1% в годовом выражении и составила 28,44 доллара. В месячном выражении она увеличилась на 7 центов.