Безработица в США в январе выросла до 3,6%, ждали сохранения показателя
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Безработица в США в январе выросла до 3,6% с уровня декабря в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 225 тысяч, сообщает министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные агентство Рейтер, ждали сохранения показателя безработицы на уровне декабря в 3,5% и роста числа рабочих мест на 160 тысяч.
Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в январе выросла на 3,1% в годовом выражении и составила 28,44 доллара. В месячном выражении она увеличилась на 7 центов.
https://1prime.ru/state_regulation/20200207/830911993.html