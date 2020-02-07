МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банк России на первом в 2020 году заседании совета директоров снизил ключевую ставку до 6% и задал голубиный настрой на ближайшие месяцы. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что это не предел: хотя теперь ставка и достигла нижней границы нейтрального диапазона, когда политика регулятора не сдерживает и не стимулирует экономику, с высокой вероятностью она может снова снизиться уже на следующем заседании в марте.

"С учетом сегодняшнего решения по ставке мы достигли нижней границы диапазона 6-7%, который мы рассматриваем как нейтральный при целевой инфляции вблизи 4%… Эти границы — ни верхние, ни нижние — никоим образом не задают пределы для возможного движения ключевой ставки вверх или вниз. Мы допускаем возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — заявила Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

И если в конце прошлого года глава ЦБ не смогла ответить на вопрос журналистов о том, какой птицей на финансовом рынке она себя считает – ястребом или голубем, то есть отдает ли она предпочтение соответственной жёсткой или мягкой политике, то в ее последнем заявлении уже явно слышались "голубиные" нотки.

Принимая решение по ставке в дальнейшем, регулятор будет руководствоваться ситуацией в экономике и инфляцией, не забывая принять во внимание и так называемых "черных лебедей", одним из которых для рынков в текущем году уже стал китайский коронавирус.

СВЕРХ ОЖИДАНИЙ

Шестое подряд снижение ставки не стало для рынка сюрпризом, хотя многие ожидали более решительных шагов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что запас для снижения ключевой ставки составлял не менее 0,5 процентного пункта. А известный бизнесмен Олег Дерипаска даже назвал решение регулятора "подножкой правительству Мишустина". Миллиардер хотел бы видеть снижение сразу до 4,5%.

Как и предсказывали аналитики, ЦБ в своем решении, в первую очередь, руководствовался устойчивым трендом на замедление инфляции и не стал обращать пристальное внимание на турбулентность на мировых рынках из-за распространения коронавируса.

"Основным поводом для смягчения, очевидно, стало замедление инфляции сверх ожиданий Банка России. И, хотя прогноз на конец 2020 года оставлен 3,5-4%, вероятно, прогноз на первое полугодие 2020 года был подкорректирован в соответствии с динамикой цен в январе-феврале", — считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

"Главной причиной снижения ключевой ставки ЦБ до 6% стало заметное замедление инфляции в последнее время. Годовой рост инфляции за прошлый год составил 2,5%, а январский рост цен оказался практически нулевым (0,4%)", — согласна Екатерина Новикова из РЭУ имени Плеханова.

Здесь же в пользу принятого решения говорит и ситуация с коронавирусом, которая может привести к замедлению торговых отношений как между Россией и Китаем, так и на международном уровне, что соответственно также может повлиять на снижение покупательской активности в стране, добавила Новикова.

ДАЛЬШЕ ВНИЗ

Ключевая ставка достигла очередного минимума с марта 2014 года, а следующий шаг регулятора в том же направлении будет означать выход ЦБ на стимулирующую денежно-кредитную политику.

"Если этого будет требовать наша оценка инфляции и экономическая ситуация, ключевая ставка может находиться ниже границы нейтрального диапазона. Это будет означать мягкую денежно-кредитную политику… Есть относительно высокая вероятность снижения ставки на следующем заседании, но она не гарантирована", — заверила Набиуллина.

Аналитики расценивают это заявление как то, что сценарий снижения ключевой ставки ниже 6% становится базовым. "Мы прогнозируем снижение ключевой ставки до 5,5% уже в первом полугодии 2020 года", — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

"Таким образом, снижение ключевой ставки может поддержать экономику во время внешних дисбалансов. Такой шаг поддерживает настроения инвесторов и рынок ОФЗ. Решение будет положительно воспринято рынком", — уверены аналитики Газпромбанка.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что дальнейшее решение будет зависеть от инфляционных рисков, порождаемых изменениями в структуре импорта в результате эпидемии в Китае, ростом бюджетных расходов и инфляционным давлением на глобальных рынках. "Из перечисленных трех рисков – ключевым, конечно же, является эпидемия в Китае. Этот риск может проявиться в ближайшее время и повлиять на перспективы изменения ставки ЦБ", — заключила Орлова из Альфа-банка.

КОРОНАВИРУС ВЗЛЕТЕЛ "ЧЕРНЫМ ЛЕБЕДЕМ"

Коронавирус и вызванная им волатильность на мировых рынках не остановили ЦБ от смягчения политики. Влияние вируса на российскую экономику в текущий момент незначительно, считает Набиуллина.

Однако регулятор признает, что эпидемия является дополнительным фактором неопределенности для инфляции в стране на ближайшие кварталы: ухудшение ситуации может усилить турбулентность на финансовых и товарных рынках, отток капитала и давление на валюты стран с формирующимися рынками.

Дальнейший эффект от вируса во многом будет зависеть от продолжительности эпидемии, уверена Набиуллина, а пока коронавирус остается для России "черным лебедем".

"Наша задача — чтобы финансовая система, макроэкономическая стабильность были обеспечены. Поэтому повышение устойчивости и создание буферов, подушек безопасности во многом повышает устойчивость всей экономики в целом к такого рода "черным лебедям". Поэтому и нужна макроэкономическая стабильность, чтобы экономика и уровень жизни людей были меньше уязвимы по отношению к таким неприятным неожиданным вещам", — отметила глава ЦБ.

Именно для решения этих вопросов, по ее словам, ЦБ согласился чаще и более оперативно общаться с правительством. О создании механизма постоянных консультаций кабмина с Банком России еще в среду объявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, после чего аналитики стали рассуждать о новом распределении сил между правительством и регулятором и даже о возможной потере независимости последнего.

"Угрозы независимости ЦБ от предложения преувеличивать не стоит, так как в любом случае ключевые экономические решения принимаются консенсусно. При этом, ввиду желания нового правительства ускорить экономический рост за счет госрасходов положение ЦБ в случае появления инфляционных рисков становится менее комфортным", — считает Орлова из Альфа-банка.