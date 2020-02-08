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МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB, прогноз стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне F2.

"Российский РДЭ на уровне "ВВВ" отражает ее надежную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям", — отмечает агентство.

Агентство также отметило, что Россия продолжает сохранять низкий уровень внешнего долга и увеличивать государственный бюджет.

При этом Fitch отметило сохранение рисков, связанных с геополитической напряженностью и существующими санкциями. "Сохраняющаяся угроза эскалации санкционирования будет оказывать давление на гибкость внешнего финансирования, инвестиции и перспективы роста", — отмечает агентство.

Fitch также полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия способствуют росту макроэкономической стабильности, повышению устойчивости к внешним факторам и снижению зависимости от цен на нефть.