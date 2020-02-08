МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Российские банки в ожидании решения ЦБ РФ об очередном смягчении монетарной политики заранее понизили свои ставки по вкладам, а также кредитам, в том числе и ипотечным, и дальнейшее их снижение будет зависеть от конъюнктуры рынка и экономической ситуации в стране в целом, следует из опроса кредитных организаций, проведенном РИА Новости.

Банк России по результатам шестого заседания совета директоров подряд снизил свою ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года. В заявлении совета говорится о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки на следующих заседаниях. Ближайшее из них состоится 20 марта. Сразу после этого в банке ВТБ объявили о решении в середине месяца снизить ипотечные ставки.

При этом, как следует из опроса других банков агентством, очередное снижение ключевой ставки для них было ожидаемым, и они подготовились к нему заранее, скорректировав условия депозитных и кредитных продуктов. Так, в банке "Дом.РФ" ставки по рублевым вкладам снизили еще в середине января, на 0,15–0,5 процентного пункта, одновременно повысив ставки на сроки от двух лет. "Также мы планомерно снижали ставки по ипотеке и кредитам наличными", — указали в кредитной организации.

О том, что ожидания изменения ключевой ставки уже заложены в их ценовых предложениях кредитных и депозитных продуктов, также заявили в Росбанке и банке "Санкт-Петербург". Так, "Росбанк Дом" в последнее время несколько раз понижал ставки по ипотечным кредитам. Промсвязьбанк в свою очередь прямо накануне решения ЦБ, в минувший четверг, снизил ставки по всем программам военной ипотеки.

При этом кредитные организации не исключают и дальнейших изменений в своих предложениях — в зависимости от общих экономических условий. Так, в банке "ФК Открытие" заявили, что решение о дальнейшем снижении ставок будут принимать на основании складывающейся рыночной конъюнктуры. "Мы внимательно следим за ситуацией на рынке и не исключаем корректировки процентных ставок", — заявили также и в МКБ.

В Совкомбанке ожидают, что максимальная ставка по рублевым вкладам в ближайшие полгода опустится ниже 5,5%, а средняя ставка по выданной ипотеке может уйти ниже 8,5%. При этом в банке обещают "плавное снижение" ставок по всем продуктам в ближайшие месяцы. В Райффайзенбанке же подчеркнули, что на фоне снижения ставок наибольшую долю в программах кредитования будет занимать рефинансирование. Подобная ситуация уже наблюдалась в 2017 — начале 2018 года, во время прошлого раунда снижения ставок, напомнили в банке.