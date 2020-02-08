МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские госкомпании в 2019 году в 95% случаев предпочитали закупать иностранное радиоэлектронное оборудование вместо российского, заявил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.

"Доля зарубежного оборудования в объеме закупок госкомпаний за 2019 год составляет 95%, только 5%, по самым оптимистичным оценкам, приходится на отечественную высокотехнологичную продукцию. То есть государственные средства в больших объемах фактически расходуются на поддержку зарубежных товаропроизводителей", — сказал Сахненко журналистам.

По его словам, продвигается инициатива правительства об обязательном квотировании объемов отечественной продукции при госзакупках, в которой предполагалось, что возможный объем квотирования должен быть не менее 20%, однако реальная ситуация говорит об ином.

"В 2019 году наши предприятия радиоэлектроники, исходя из своих реальных возможностей, планировали принять участие более чем в 600 конкурсных процедурах на общую сумму более 100 млрд руб. Из них выиграны только 242 конкурсные процедуры на сумму 44,8 млрд руб", — рассказал Сахненко.

Он заявил, что утверждение о том, что в случае покупки продукции у иностранных вендоров идет экономия бюджетных средств, в большинстве случаев не соответствует действительности.

"Налогооблагаемой базой при продаже иностранного товара, по сути, является его рентабельность, фактически равная коммерческой наценке на территории России, которую сам же вендор и регулирует, исходя из ситуации на торгах. При этом в большинстве случаев поступления в российский бюджет не превышают 1-2% от валовой выручки", — пояснил Сахненко.

Он добавил, что при продаже российского товара, кроме налога с прибыли, формируется налогооблагаемая база для отчисления в социальные фонды в размере 38% и ряд иных налогов (например, налог на имущество – 2,2%, налог на прибыль – 25 %, налог на землю – 1,5%, амортизация и др), размер которых в абсолютных значениях повышается от степени локализации.

"Таким образом, даже при сопоставимой рентабельности, российский товара уплачивает налогов в бюджет РФ в 6-7 раз больше, чем иностранный производитель. Помимо этого выбор российского производителя позволяет создавать высокотехнологичные рабочие места и способствует сохранению интеллектуальной собственности в пределах нашей страны", — резюмировал индустриальный директор Ростеха.