МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Руководство "Единой России" в понедельник обсудит с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным реализацию послания президента РФ Владимира Путина, включая социальную сферу, рассказал РИА Новости глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил о подготовке встречи руководства партии с новым составом правительства. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак позднее заявлял, что встреча с новым кабмином состоится после того, как ЕР завершит объезд всех восьми федеральных округов.

"У нас вопрос — обсуждение реализации послания, те законодательные инициативы, которые необходимо в Государственной думе принять, какие законы будут подготовлены со стороны депутатского корпуса, в первую очередь, конечно, касающиеся материнского капитала, социальных направлений", — сказал Неверов РИА Новости.

Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.