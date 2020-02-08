БЕРЛИН, 8 фев — ПРАЙМ. Европейский союз должен выстроить убедительные концепции отношений с США, Россией и Китаем, отстаивая свои ценности на международной арене, заявил в своей статье в немецкой газете Tagesspiegel верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы должны серьёзно начать предлагать убедительные концепции отношений с нынешними глобальными стратегическими игроками, то есть с США, Китаем и Россией. Эти игроки отличаются друг от друга в значительной степени… Мы должны реагировать разнообразно и в зависимости от нюансов", — говорится в статье.

"Мы также не должны впадать в иллюзии и быть готовыми защищать интересы и ценности ЕС", — добавил дипломат.